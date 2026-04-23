ドラゴンズ、連敗脱出なるか…復活のカギは？CBCテレビ若狭敬一アナウンサーが徹底解説です。 【写真を見る】中日 借金13の泥沼連敗は2年後優勝への予兆…？ 球団史上最低勝率の1980年と酷似 【若狭敬一が分析】 きのうジャイアンツとの一戦にのぞんだドラゴンズ。群馬に集まったファンの前で勝利を。 2回1アウト1塁3塁のピンチ、凌げるか先発ルーキー櫻井。悪夢は止められず、ジャイアンツに先制を許すと、