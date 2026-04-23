◆アシックスジャパン（株）旗・兵庫県知事杯争奪第２１回兵庫のじぎく大会（１８、１９日・淡路佐野運動公園野球場ほか）▽中学生の部・２回戦兵庫神戸ボーイズ６−１京都東山ボーイズ「アシックスジャパン（株）旗・兵庫県知事杯争奪第２１回兵庫のじぎく大会」が開幕した。危なげなく初戦を制した。兵庫神戸は２回無死一、三塁で森下が二盗。捕手の二塁送球間に、松森主将が本塁を陥れた。「積極的に狙っていた。