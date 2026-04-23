東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。23日は冷たい雨の一日となりましたが、24日は晴れ間が戻りそうです。【24日の天気】朝から晴れて、天気の崩れはなさそうです。今週は雨や黄砂で洗濯物が外に干せませんでしたが、安心して外干しができそうです。【24日の気温】最低気温は15℃前後で、朝の冷え込みは弱いでしょう。最高気温は21℃ほどですが、福岡は冷たい北風が強く吹く時間が