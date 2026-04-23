11節終えわずか3勝…ファン・サポーターへ真摯に向き合う姿勢強調浦和レッズは4月23日、J1リーグ第11節を終えて3勝にとどまっている現状を受け、ファン・サポーターに向けた声明を公式サイトに掲載した。クラブは、Jリーグの秋春制移行に伴う特別シーズン「J1百年構想リーグ」での戦績が期待を下回っている事実を重く受け止めている。今季の浦和は「チャレンジをしながらトップを目指す半年」と位置づけ、チームコンセプトの深