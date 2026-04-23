岩手県で発生した山林火災。大槌町によりますと、200ヘクタール以上が延焼、2588人に避難指示が出ています。2か所で同時に発生した火災、なぜこれほど拡大したのでしょうか。■“あたり一帯をふさぐように煙が覆い…”山林火災発生から1日以上が過ぎても届かない収束の知らせ。記者「消火活動のヘリコプターが炎の方へと向かいます。放水しました」22日夜、2つの地区で相次いで山林火災が発生した岩手県大槌町。一夜明けても、山へ