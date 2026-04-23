【バンコク＝佐藤友紀】ミャンマーの前国軍最高司令官で１０日に親軍政権を発足させたミン・アウン・フライン大統領は２２日、タイのシハサック・プアンゲッゲオ外相と会談し、拘束中の民主化運動指導者アウン・サン・スー・チー氏の今後について、「良い措置を検討している」と話した。タイ外務省によると、ミン・アウン・フライン氏はスー・チー氏について「手厚く世話されている」とも話したが、スー・チー氏の居場所につい