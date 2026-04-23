フジテレビ系「ホンマでっか！？ＴＶ」が２２日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。この日のテーマは「運を自力で上げる方法」。ドランクドラゴン・塚地武雅はブレークのきっかけとなった同局系バラエティー「はねるのトびら」出演が決まった際の自身の強運を振りかえった。塚地は「８年周期説って。フジテレビは唱えていて」と同局は８年ごとにスターが生まれてくるという前例を元に「はねるの−」のメンバー発掘をし