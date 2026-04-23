「新しい電車だ」神奈川の鎌倉から江ノ島を経由して藤沢の間を結ぶ江ノ電（江ノ島電鉄）で2026年4月19日（日）、新型車両700形電車の営業運転が始まりました。新型車両がどのような形で乗客に受け入れられているのか、実際に乗車して確かめてみました。【座席は2種類】江ノ電「新型車両」の車内を見る（写真）今回乗車したのはデビュー翌日の20日（月）です。初めての平日の午後に藤沢から鎌倉まで利用してみました。江の島