村重杏奈さんが自身のTikTokアカウントでお仕事の様子を公開する動画を投稿。その中で美顔器を使用する場面があり、PR動画ではあるものの、村重さんなりの使用感を紹介してくれました。【関連記事】村重杏奈「ファンデーションいらず」下地だけでベース完成！カバー力を評価したメイク下地■移動中にも動画内に登場したのはこちら！SALONIA/フェイスカレントポインター 税込13,200円（公式サイトより） この投稿をInstagramで見る