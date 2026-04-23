MUZIGAE MANSION（ムジゲマンション）が2026年4月18日（土）より、「ステインヌードメッシュクッション」と「ティンティッドリップバーム」を、ロフト・@cosme TOKYO／OSAKA／NAGOYAにて先行発売した。■ベース＆リップが新登場「ステインヌードメッシュクッション」は、綿密なカラー設計により、明るさだけに頼らない自然な肌トーンを演出。メッシュ構造による均一な密着感で、薄膜ながら気になる部分をカバーし、素肌の美しさを