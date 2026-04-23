Duran Duranが、新曲「Free to Love (feat. Nile Rodgers)」を配信リリース。あわせて、本楽曲のMVも公開された。 （関連：【映像あり】Duran Duran、新曲「Free to Love (feat. Nile Rodgers)」MV） 2026年初の新曲となる本楽曲は、長年のコラボレーターであるナイル・ロジャースがフィーチャリング参加するとともに共作を担当。高揚感溢れるエネルギーで満たされ、多幸感に包まれたグ