カタール航空は、「ゴールデンウィークセール」を4月22日から27日まで開催している。最大20％オフの割引が適用される。往復最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージ、諸税込み。搭乗期間は4月22日から7月31日まで。対象となるカタール航空運航便を予約した場合、10月31日発着分までの日付変更手数料が無料となる。現在、日本路線は東京/成田〜ドーハ線のみ運航している。6月16日から大阪/関西〜ドーハ線の運航を再開し、週5往復で