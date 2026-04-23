KDDIは23日、スマートフォンとの直接衛星通信サービス「au Starlink Direct」に関する説明会を開催した。説明会では、「圏外ゼロ」の実現に向けた進捗とともに、緊急通報を支援するSOSセンターの新設や海外ローミングの拡大などが発表された。 つながる体感で国内初の4連覇 KDDIは、5GのSub6基地局数での実績や、5G SAの申し込み不要での提供、世界初となるミリ波メッシュ技術の実用化など、通