山形のＰＲに関する話題です。 【写真を見る】"2時間ドラマの帝王"が山形県の"福"知事に！ 俳優・船越英一郎さんが山形の魅力をPRする役職に！ 船越さんに気になることを直撃！（山形） こちら、テレビでもおなじみ俳優・船越英一郎さんです。「２時間ドラマの帝王」と呼ばれるなど山形でも知名度のある名俳優です。 そんな船越さんが、きょう、山形の魅力をＰＲする重要な役職に就任しました。 午後４時。颯爽とスーツ