ベトナム１部コンアン・ハノイFCに所属するベトナム代表FWグエン・ディン・バックに、Jリーグのクラブが興味を示しているようだ。現地４月22日、ベトナムメディア『THETHAO247』が伝えた。ベトナムで将来を嘱望される一人であるグエン・ディン・バックは、2023年に母国のフル代表デビュー。24年アジアカップでは日本戦（２−４）でゴールを決めている。同メディアによれば、そんな21歳FWにヴィッセル神戸らJクラブが関心を寄