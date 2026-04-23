ちいかわパーク公式X（旧Twitter）は4月22日に投稿を更新。新商品「ちいかわパーク ライティングマスコット」の登場を発表しました。【写真】かわいいライティングマスコット「お高級すぎるランダム」同アカウントは「ちいかわパーク 新商品情報。4月24日（金）より登場ちいかわパーク ライティングマスコット【単品】1,430円（税込）【BOX】11,440円（税込）旗を持ったちいかわたちが光る、かわいいライトボールチェーン