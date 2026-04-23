人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月24日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）周囲の影響を受けやすいかも。悪い影響は避ける心構えを。11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）意地を張ると周囲と衝突しそう。ソフトな態度を心掛けて。10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）家族に面倒な用事を