数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！キリの良い数字に上手く変換できれば、すぐに解ける問題です。まずは1分以内に正解へたどり着けるか挑戦してみましょう！問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。996 × 996 = □ ヒント：996を「1,000 - 4」と置き換えてみてください。展開公式「(a - b)² = a² - 2ab + b²」が大きな武器になりますよ！答えを