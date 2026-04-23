長崎市は、事故の発生に伴い運休している「稲佐山スロープカー」の代わりに、ゴールデンウイーク期間中は、無料のシャトルバスを運行することを発表しました。 長崎稲佐山スロープカーでは、先月28日、山頂に向かっていたスロープカーが突然停止し乗客の70代の女性が転倒。 腰の骨を折るけがをしました。 また 先月下旬から緊急停止が続いていて、今月5日から運