タレントの鈴木奈々さんは4月23日、自身のInstagramを更新。自分のために作った手作り弁当を披露しました。【写真】鈴木奈々の彩り豊かな手作り弁当「お料理お上手ですね」鈴木さんは「おはようございます。自分にお弁当作りました」とつづり、写真を1枚公開。白いお弁当箱に彩り豊かなおかずがぎっしりと詰められています。パンダの箸置きが添えられるなど、見た目にも楽しい仕上がりです。献立については「豚バラ肉を黄金のタレ