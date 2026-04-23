TSMCのロゴ＝1月、台湾・新竹（AP＝共同）【台北共同】半導体受託生産の世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）は23日、回路線幅1.3ナノメートル（ナノは10億分の1）相当の次世代半導体の生産を2029年に開始すると発表した。人工知能（AI）向けに性能を引き上げる。半導体の微細化競争を引き続き主導したい考えだ。TSMCは25年に2ナノ品の量産を台湾で開始した。28年には1.4ナノ品の量産を始める。1.3ナノ品は、さらに小さい面積