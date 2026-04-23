4月22日に熊本県内で再販され、大きな反響を呼んだ「ワンピースプレミアムカードコレクション熊本県スペシャル」。カードを販売した15店舗すべてで完売し、店にはカードを買い求める多くの外国人の姿が見られました。 【写真を見る】ワンピースすさまじい人気 "前夜からテント泊" 「お客さんの大半が外国人」15店舗すべて完売プレミアムカード再販熊本県 店舗の担当者などは、