◇ア・リーグマリナーズ5―4アスレチックス（2026年4月22日シアトル）ユニホームでキャッチ！と思いきや安打に――。アスレチックスの初回の攻撃で、めったにお目にかかれない珍プレーが起きた。無死一、三塁で3番コルテスがマリナーズの投手ギルバートを強襲する強烈なライナーを放った。危ない！と思った次の瞬間、ボールが消えてしまう。ギルバートも体を回転させながら行方を捜すが、なんとボールはボタンの間か