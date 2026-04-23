北海道知床沖の遊覧船沈没事故から23日で4年。現地では追悼式が行われました。海に向かって黙とうをささげる乗客の家族。2022年4月23日、北海道知床沖で遊覧船「KAZU I」が沈没しました。この事故では、乗客・乗員20人が死亡し、6人の行方がいまだわかっていません。23日に行われた追悼式には、乗客家族の姿も。あの日から時間は止まったままだといいます。家族が行方不明「いまだに信じたくないという気持ちは持っているので、そ