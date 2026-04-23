KDDIは山奥でのクマ対策など、通信衛星を利用した新たなサービスを発表しました。記者「山奥などの圏外エリアでも、この機器によって、罠の通知を受けとることができます」現在、クマ対策で山奥に設置した罠の様子や、池や山火事などの見回りは人力に頼るため大きな負担となっています。これを解決するため、KDDIは電波が通じない山奥でも衛星「スターリンク」と直接通信することで、▼クマ対策の罠の情報などを常に受け取れる新た