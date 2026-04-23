岩手県大槌町の2カ所で発生した山林火災は、延焼を続けています。現場から中継です。2カ所のうち、より広範囲に燃え広がっている大槌町の吉里吉里地区にきています。現場は焦げ臭いにおいが漂っています。そして、うしろの山林で火災が続いています。日が落ちて、赤い炎がよく見えるようになってきました。赤い炎が激しく上がっている様子がわかります。23日午後から現場で取材を始めたのですが、高速道路のインターチェンジを降り