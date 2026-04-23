JR大阪駅北側の再開発エリアで整備が進む都市公園「うめきたの森」が11月20日、開園することが決まった。開発事業者らが23日、発表した。「うめきたの森」は、同駅北側で大規模再開発が進む「グラングリーン大阪」の中核施設の1つ。都心に緑豊かな“森”をつくることで、憩いの場を提供するとともに、多様な生物が生息できる環境整備を目指す。「うめきたの森」水景パース（提供：グラングリーン大阪開発事業者）整備中の「うめ