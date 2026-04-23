森田美勇人の初全国ツアー福岡公演の舞台裏に密着する「1:Re 〜森田美勇人 meets Live Tour 2026〜」 アーティストとして音楽やダンスのみならず、絵画や写真などクリエイティブに富んだ活躍を見せている森田美勇人。9歳の頃にエンタテインメント業界で活動を始め、ボーイズグループの一員としての活動を経て、キャリアを重ねてきた。その後、2024年にソロアーティストとしてデビュー。ワンマンライブを開催するなど、精力的