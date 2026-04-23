バレーボール男子で２０２４年パリ五輪日本代表リベロの山本智大（大阪Ｂ）が、日本一へ意気込んだ。大阪Ｂは今季の「大同生命ＳＶリーグ」のレギュラーシーズン（ＲＳ）で２位となり、上位６チームによるチャンピオンシップ（ＣＳ、５月１日開幕）進出を決めた。ＣＳ準決勝（同９日）で愛知（３位）―東京ＧＢ（６位）の勝者とホームで対戦する。２３日、都内でＣＳへ向けた会見に出席した山本は「短い期間なので、技術を仕上