【モデルプレス＝2026/04/23】YouTuber・夜のひと笑いのこうの恋人・ピンちゃんが4月22日、自身のInstagramを更新。こうとのデートショットを公開した。【写真】登録者数180万人超YouTuber「ラブラブ」美人彼女と密着◆こう＆ピンちゃん、シミラールックコーデピンちゃんは「おそろTシャツデート」「韓国のお土産で買ったTシャツ着ておでかけしたよ！！ 後ろのワンポイントだけお揃いなのがさりげなくて好きポイント」とつづり、T