【モデルプレス＝2026/04/23】「シアターボーイズグループ」記者発表が23日に都内で開催。オーディションを経て選出されたCloud tenのメンバー30人がお披露目され、総合プロデューサーを務める秋元康氏が今後の展望を語った。【写真】秋元康手掛ける男性アイドルグループ30人◆秋元康氏、キャリアを回想「目撃できる場所を作るのが我々の使命」秋元氏は「あと1週間ちょっとで68歳になりますが、人生を振り返ってみると、宝は何かと