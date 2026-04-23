【モデルプレス＝2026/04/23】Leminoでは4月23日18時より、秋元康が総合プロデュースを行うシアターボーイズプロジェクト冠レギュラー番組「Cloud ten Begins〜あなたが見つける無色のアイドル〜」（第2話以降は隔週土曜ひる12時）を独占配信する。【写真】秋元康手掛ける男性アイドルグループ、メンバーのアップショット◆秋元康プロデュース男性アイドルグループ30人一挙解禁2025年6月、秋元が総合プロデュースを行う「シアター