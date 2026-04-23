寿がきやが、世界の味をラーメンで楽しめるというコンセプトの「世界の味麺めぐり」シリーズを立ち上げ、第1弾として2026年4月20日(月)に「世界の味麺めぐり 麻辣湯麺」を発売したので、買ってきて食べてみました。「世界の味麺めぐり 麻辣湯麺」新発売のお知らせhttps://www.sugakiya.co.jp/special/260401_news.html寿がきや「世界の味麺めぐり 麻辣湯麺」はオレンジ色が目立つパッケージでした。原材料はこんな感じ。スープにビ