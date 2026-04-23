◆パ・リーグ日本ハム―楽天（２３日・エスコンフィールド）３連敗中の楽天が先制した。両チーム無得点の４回先頭。辰己が４試合ぶりの安打となる左前安打で出塁した。２死一塁から１打席目に４戦ぶりにＨランプをともしていた黒川が遊撃への内野安打で好機を拡大。伊藤裕の中前適時打で先制に成功した。投げては先発の滝中が３回まで１安打無失点に抑えている。