◆アシックスジャパン（株）旗・兵庫県知事杯争奪第２１回兵庫のじぎく大会（１８、１９日・淡路佐野運動公園野球場ほか）▽中学生の部・２回戦播磨ボーイズＢ８ｘ−７生石ボーイズ「アシックスジャパン（株）旗・兵庫県知事杯争奪第２１回兵庫のじぎく大会」が開幕した。ホストの底力で初戦を劇勝突破した。播磨Ｂは２回に７失点。森本主将が「ちょっとピリついていた」とベンチの様子を明かすほどの苦境。だが「ま