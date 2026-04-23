◆チャンピオンズマイル（４月２６日、シャティン競馬場・芝１６００メートル）＝４月２３日シュトラウス（牡５歳、美浦・武井亮厩舎、父モーリス）が、ジョアン・モレイラ騎手を背に現地の芝コースで追い切りを実施。１２００メートルを１分２２秒０（２ハロンごとのラップは３２秒０―２７秒４―２２秒６）で駆け抜けた。現地で調教を見守った武井調教師は「絶好調です。ジョアン（モレイラ騎手）も『いいどころか、最高の状