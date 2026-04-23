アイドルとして次々と自分の夢を叶えているRay㋲・櫻井優衣。今回は、そんな優衣ちゃんにアイドルをめざすきっかけとなった出会いや、幼少期の貴重なエピソードをたっぷりと語っていただきました。Rayだけに語ってくれたスペシャルインタビューはファン必見です♡アイドル・櫻井優衣のサクセスロングインタビューグループでの東京ドーム公演、ソロライブの成功 etc.アイドルとして次々と自分の夢を叶えている櫻井優衣。