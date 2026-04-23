東海地方で相次ぐサーモン養殖。一体なぜなのか？ 【写真を見る】東海地方で相次ぐサーモン養殖 ガス製造過程で捨てられる“冷たい海水”を有効活用 中東情勢の影響受ける可能性は？ これまでの食品価格の推移をみてみると、前年と比べて「サケ」は100グラムあたり11円上がり329円、「マグロ」も100グラムあたり66円上がり527円、「牛乳」は1リットルあたり20円上がり339円、「豚ロース」は100グラム当たり9円