◆泉州大会旗・貝塚市長旗・泉佐野市長旗・泉南市長旗・阪南市長旗・熊取町長杯・岬町長杯争奪第４３回泉州大会（１９日・くら寿司スタジアム堺ほか）▽中学生の部・１回戦泉州ボーイズ１３−４北河内大東ボーイズ＝５回コールド＝「泉州大会旗・貝塚市長旗・泉佐野市長旗・泉南市長旗・阪南市長旗・熊取町長杯・岬町長杯争奪第４３回泉州大会」が開幕し、中学生の部でホストチームの泉州ボーイズと大阪泉南ボーイズ（