水素で脱炭素社会へ。家庭などに水素を供給する実証事業が、愛知県知多市で始まりました。 【写真を見る】水素を家庭･公共施設に… 脱炭素社会目指し愛知･知多市で実証事業スタート 自動車以外の｢照明｣や｢空調｣にも活用へ 知多水素ステーションで行われたセレモニーには、愛知県の大村知事らが出席し、水素を家庭や公共施設へ配送するための容器に充填するデモンストレーションが行われました。 知多水