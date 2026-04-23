「マスターズチャンピオン・プレミアムＧ１」（２３日、宮島）原田幸哉（５０）＝長崎・７６期・Ａ１＝が仕上がりの良さに満足顔だ。３日目４Ｒでは３コースからシャープにまくり差して１着。レース足系は抜群だ。レース後の勝利者インタビューでは「自分でも素晴らしいと思った。気持ちが良かった」と自画自賛。そして「回り足は気に入っている。出足も十分。いい感じになってきた」と手応え十分だ。宮島は２０２２年の