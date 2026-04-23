「マスターズチャンピオン・プレミアムＧ１」（２３日、宮島）２日目８Ｒの３艇Ｆに続き、３日目もアクシデントが発生。６Ｒの６号艇で出場予定だった清水敦揮（４５）＝岡山・８５期・Ａ１＝が、周回展示不正常でそのまま欠場となった。理由は燃欠によるエンストのため。即刻帰郷となった。「燃欠です。ただ単純に（燃料を）入れ忘れただけです」と肩を落とした。そして「安定板が付いても２日目と変えずに行った。特訓とか