「砂の美術館」で開かれたスペインをテーマにした企画展の内覧会。手前は建築家アントニ・ガウディの未完の傑作、サグラダ・ファミリア教会を表現した砂像＝23日午後、鳥取市巨大な砂像作品を展示する鳥取市の「砂の美術館」で、スペインをテーマにした企画展が24日に始まる。建築家アントニ・ガウディの未完の傑作、サグラダ・ファミリア教会などを表現した19点の砂像を展示。会期は来年1月3日まで。鳥取砂丘近くにある同館で