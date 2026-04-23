三井住友フィナンシャルグループ（FG）と日本総合研究所は23日、農業の規模拡大を目指し「次世代アグリビジネス協議会」を設立したと発表した。コメなどの農地拡大や生産性向上を支援し、政策、制度への提言も手がける。「農業を成長産業に転換し、日本の食料安全保障の実現に貢献する」と説明した。協議会には、秋田銀行や農林中央金庫（農林中金）などの金融機関のほか、コメの生産や販売を手がける企業なども参加した。活