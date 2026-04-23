「マスターズチャンピオン・プレミアムＧ１」（２３日、宮島）マスターズチャンピオン初出場の江夏満（４５）＝福岡・８９期・Ａ１＝が予選突破へ大きく前進した。３日目６Ｒでは３コースからコンマ０５とスタートを踏み込み、豪快にまくって今節１着。「ペラは片面だけ調整している。足は伸び寄りでいいし、スタート展示から掛かりも良かった」と仕上がりは良好だ。宮島は２００５年の新鋭王座でＧ１初出場を果たした舞