「南海トラフ地震が遠くない将来に起こるとニュースで聞いて不安です。もし、薬が飲めなくなって、持病のてんかんの発作が出てしまったら…」【写真】被災地のトイレ問題そう語るのは、30代女性の松永ゆみさん（仮名）です。松永さんは、夫婦二人暮らしで関西圏に住んでいます。松永さん自身は幼い頃からてんかんを患っているものの、服薬治療でここ10年は発作が抑えられている状態です。松永さんのように持病や障害があり、毎日の