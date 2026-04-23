岡山県警察学校で警察手帳の貸与式が行われ、初任科生は新たな決意を胸に第一歩を踏み出しました。 【写真を見る】警察学校で初任科生に警察手帳の貸与式手帳の重み感じ信頼される警察官に【岡山】 引き締まった表情で警察手帳を受け取る初任科生。警察学校長が一人ずつ名前を呼び手渡しました。この春入校した72人が学ぶ警察学校。手帳の重みを感じ、よりいっそう勉学や訓練に励んでほしいと開催された貸与式です。入校から3