嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。第10話私の気持ちを全否定【編集部コメント】トモアキさん……やってしまいましたね……。リサさんではなくお義父さんの味方をする時点で、夫婦としてうまくいくとは思えません。