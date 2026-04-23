海上自衛隊員が当直勤務中に艦上から釣りをしたとして戒告処分を受けました。 海上自衛隊呉地方総監部によりますと、第１術科学校に所属する海曹長（５５）は３年前、当時所属していた部隊で当直勤務中に艦上から釣りをしたということです。 ２０２４年８月、匿名による情報提供があり事案が発覚しました。 海曹長は「一度だけ釣りをしたくなり、飛行甲板でルアーを１投しました」などと話し、行為を認めているという
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