４期１６年にわたって知事を務め、去年１１月に退任した湯崎英彦さんが広島大学の客員教授に就任しました。 広島大学によりますと湯崎さんは４月１日付で客員教授に就任し、法学部で一部の講義を担当するということです。 吉中信人法学部長は湯崎さんの客員教授就任について「広島県の発展を強く推進してこられた経験に基づく見識を次世代を担う大学生に伝えてもらい、学生たちの刺激や励みになるものと確信しております」とコ